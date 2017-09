Lille : Finir sa carrière au LOSC ? Hazard ne dit pas non

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Il y a six ans maintenant, Eden Hazard décidait de quitter le LOSC pour rejoindre Chelsea. Depuis, l’international belge a fait bien du chemin. En effet, il s’est imposé comme le capitaine de la Belgique et a inscrit 72 buts en plus de 250 matchs avec les Blues. Mais serait-ce possible de le revoir en Ligue 1 d’ici la fin de sa carrière ? Interrogé sur cette possibilité au micro de SFR Sport, l’ailier gauche de 26 ans n’a pas fermé la porte à un retour en France, à une condition : le LOSC et rien d’autre !

« Il y a de grandes équipes. Même quand j’étais là il y a six ans, c’était un beau championnat. Les stars ont envie de venir en Ligue 1, c’est bien. Si je dois revenir, ce sera à Lille. C’est mon club. J’ai encore une carrière à faire, quelques années devant moi. Pour l’instant je suis à Chelsea, on ne sait pas où ça me mènera plus tard. Mais si je dois revenir, je reviendrai à Lille » a confié le natif de La Louvière, qui s’imagine bien terminer sa carrière chez lui dans le Nord. Les supporters des Dogues n’ont plus qu’à s’armer de patience…