Lille : Bielsa n'a pas calculé les joueurs du « loft » au mercato

Dans : LOSC, Ligue 1.

Libre après avoir résilié son contrat avec le LOSC, Eric Bauthéac a décidé de tenter une aventure exotique. Effectivement, l’ancien ailier de Nice s’est engagé en faveur de Brisbane Roar en Australie. Mais dans les colonnes de France Football, celui qui n’aura jamais eu sa chance sous les ordres de Marcelo Bielsa revient sur la gestion du « loft » instauré à Lille cet été.

« Trois ou quatre jours avant la reprise du Championnat, nous avons reçu – avec les onze autres joueurs du loft – un message de l’intendant de Lille. Ce message disait que nous n’allions pas reprendre avec le groupe. Sur le moment, je ne savais pas qui était dans ce loft. Et c’est le jour de la reprise, le 3 juillet, que nous nous sommes tous vus. Moi, je pensais que nous étions juste deux ou trois… Mais non, on était douze ! » explique Eric Bauthéac avant de raconter ses relations… inexistantes avec Marcelo Bielsa. « Il est venu nous voir le 3 juillet lors de la reprise. Il nous a parlé pendant, allez… quarante-cinq secondes. Puis il est reparti. Nous n’avons plus jamais eu de contact avec lui ».