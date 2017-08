Lille : Aucun doute, le LOSC mérite sa victoire selon Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Marcelo Bielsa, entraîneur du LOSC, après la victoire 3-0 contre Nantes : « Nous avons eu un jeu très dynamique. Nous méritons les buts que nous avons marqués, le résultat est juste. Nous avons pu compter sur notre gardien. Nous avons fait très peu d'erreurs. Nantes ? Je préfère me concentrer sur mon équipe, j'ai du mal à analyser l'adversaire. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il faudra attendre 6-7 mois et voir les faits dans la continuité. Il faut plus de temps pour avoir des certitudes ».