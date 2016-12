Lille : Antonetti traitait les Dogues comme des chiens

Dans : LOSC, Ligue 1.

Après un début de saison catastrophique avec Lille, l’entraîneur Frédéric Antonetti a été licencié par le président Michel Seydoux, qui ne doit sûrement pas regretter sa décision.

Pour commencer, le LOSC va beaucoup mieux sous les ordres de l’intérimaire Patrick Collot. La preuve en championnat puisque le club nordiste est remonté à la 12e place. Mais surtout, certains joueurs comme Rio Mavuba ne supportaient plus le traitement infligé par Antonetti, lequel avait poussé le cadre Florent Balmont vers la sortie cet été.

« Qu’il secoue les habitudes, c’est une bonne chose. Certains comme moi, qui étions là depuis longtemps, on pouvait se sentir installés dans le vestiaire. Après, par moments, ça a été compliqué, a raconté l'ancien Bordelais sur SFR Sport. Sans parler de manque de respect, il avait des attitudes vexantes et humiliantes. Notamment vis-à-vis de moi. »

Mavuba aime le coach, pas l’homme

« J’ai toujours respecté ses choix. On peut retourner un vestiaire mais on ne l’a pas fait, a souligné l’ancien Bordelais. Malgré tout, sur le terrain, j’ai apprécié son approche. J’ai aimé ses séances tactiques. J’étais à l’écoute. Mais sur l’humain, c’était plus compliqué. On l’a vu avec le départ de Florent Balmont qui était un historique du club. » Il faut dire que le technicien était déjà réputé pour son manque de tact.