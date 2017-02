Lille : Antonetti, Collot, Passi… Le ras-le-bol de Mavuba

Dans : LOSC, Ligue 1.

Après de longues négociations avec le propriétaire Gérard Lopez, Marcelo Bielsa a officiellement donné son accord pour entraîner Lille la saison prochaine.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde au club nordiste. De son côté, Rio Mavuba commence à en avoir marre de changer d’entraîneur. Il faut dire que les Dogues ont commencé la saison avec Frédéric Antonetti, remplacé par l’intérimaire Patrick Collot, avant de voir Franck Passi débarquer pour terminer l’exercice. Pas l’idéal pour amener de la stabilité, d’où le ras-le-bol du milieu défensif.

« Depuis plusieurs mois, on est un peu dans l’attente des événements, a confié l’ancien Bordelais dans des propos relayés par Sud-Ouest. Mais on ne peut pas se retrancher derrière tout cela pour expliquer nos mauvais résultats. Malgré tout, en dépit de ces changements d’entraîneur, on pourrait faire beaucoup mieux. Le problème c’est qu’il faut à chaque fois construire. Construire une cohésion, une cohésion d’équipe, une cohésion de groupe. Il y a beaucoup de mouvements mais en tant que joueur, il faut recréer quelque chose. Et j’espère que l’on va recréer quelque chose à partir de ce match contre Bordeaux. » Quatorzième à deux points de la zone rouge, le LOSC est en danger avant la réception des Girondins ce samedi (20h).