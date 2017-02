L1 : Guingamp entre dans l'histoire grâce à ses supporters-actionnaires

Dans : EAG, Ligue 1.

D'ici quelques semaines, l'En-Avant Guingamp sera le premier club français à faire entrer ses supporters dans son capital. Bertrand Desplat l'a confirmé, une association de fans de l'EAG va devenir actionnaire et ces socios auront donc leur mot à dire dans la gestion de la formation bretonne. Un événement qui sera célébré lors de la venue de Monaco le 25 février prochain, une date qui n'a pas été choisie au hasard.

« On avait envie de marquer l’histoire, ça ne se fait pas en France. On va être le premier club français qui va accueillir un club, le club des ‘c’halon’, ça veut dire coeur en Breton, qui va devenir actionnaire de l’EAG. A Guingamp il y a déjà 41 actionnaires qui sont tous des entreprises, mais il va y avoir demain une association de supporters qui va officiellement faire son entrée dans le capital du club. Nos projections nous amènent à penser que cette association sera certainement le premier actionnaire de référence du club. Ce sera dévoilé le 25 février contre Monaco, vous comprenez le clin d’oeil d’opposition qu’il y a. On sera le club populaire par excellence », a confié, sur Canal+, Bertrand Desplat. De quoi susciter des envies au sein d’autres associations de supporters en France…