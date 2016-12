Guingamp : Un dernier nul qui laisse un goût d'inachevé

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après le nul à Metz (2-2) : « Ce nul est la déception de la soirée. On a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour mener au score même si c'était mal parti parce qu'on réalise une première période compliquée. Prendre ce but à la dernière seconde fait que tout le monde est déçu ce soir. Mais il faut respecter cette équipe de Metz qui a fait ce qu'il faut pour prendre un point. On est certes déçus, mais on sait qu'on a réalisé une très bonne première partie de championnat. On a trente points, j'aurais signé tout de suite si on me l'avait prédit en début de saison. Pour la suite, il faut qu'on continue à rester humbles et à jouer en étant plus réalistes et efficaces ».