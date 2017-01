Guingamp : L'En Avant tombe sur un os nommé Waris

Dans : EAG, Ligue 1, Lorient.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la défaite à Lorient (1-3) : « C'est un match ouvert qui s'est joué sur l'efficacité. Il y a beaucoup de frustration parce qu'on avait fait ce qu'il faut pour faire douter cette équipe de Lorient. On pensait avoir fait le plus dur. On aurait dû continuer d'aller de l'avant pour doubler la mise. On a eu les situations pour se mettre à l'abri, face à une équipe en manque de confiance. Mais ils égalisent, ils reprennent confiance et c'est un autre match. On a joué de l'avant, on met 25 centres et douze frappes. Mais en face, Waris a fait le match. Aurait -t-il dû être expulsé ? Si l'arbitre a pris la décision de ne pas le faire, c'est qu'il a pris la bonne décision. Pour nous, il faut bien récupérer de cette semaine compliquée, et préparer le derby contre Rennes le week-end prochain ».