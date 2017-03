Guingamp : Kombouaré n'avait pas les armes à Angers

Dans : EAG, Ligue 1, SCO.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la défaite à Angers (3-0) : « Il nous a manqué l'efficacité. On a fait une première période de toute beauté où il n'a manqué que les buts. Après, on a montré un deuxième visage. Angers est arrivé avec d'autres arguments, un pressing haut et on a été incapable de ressortir le ballon. Sur les coups de boutoir, Angers a marqué logiquement. Et le SCO a profité des espaces pour marquer les 2e et 3e buts. Après, on n'a pas été capables de se révolter, de trouver les arguments pour aller vers l'avant. Ce n'est pas que de notre faute, Angers a fait une deuxième mi-temps remarquable. La trêve arrive au bon moment pour préparer les deux mois à venir avec de belles échéances, pour le maintien et aussi ce quart de finale de Coupe de France ».