Guingamp : Délivré par le LOSC, Kombouaré acclame sa troupe

Dans : EAG, Ligue 1, LOSC.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la victoire contre Lille (1-0) : « Après la défaite à Lyon, on devait gagner à tout prix à domicile. Et cela a été le cas au bout du bout du suspense. Je félicite mes joueurs car on a joué contre une très belle équipe de Lille. Le LOSC a fait un gros match. On a souffert sans prendre de but, et on a la récompense au final sur ce magnifique but de Didot. Ces trois points font du bien pour aller à Bordeaux plus sereinement. La concurrence est acceptée. Le groupe est solide. Il faut continuer dans ce sens avec cet état d'esprit. Ce soir, c'est la victoire d'une équipe qui vit bien », a-t-il déclaré sur beIN.