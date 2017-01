EAG : Yoann Gourcuff a éteint Guingamp

Dans : EAG, Ligue 1, Rennes.

Antoine Kombouaré, entraineur de Guingamp, après le nul 1-1 face à Rennes : « C'est une grosse déception. On avait fait le plus dur... La mi-temps nous a un peu coupé les jambes. Le but de Gourcuff nous a mis en difficulté. Ensuite, on a manqué de justesse, de précision. Pour nous, c'est une période un peu compliquée, on manque de réussite ».