EAG : Pour une fois, Kombouaré rend les armes

Antoine Kombouaré, entraineur de Guingamp, après la défaite à Nantes (4-1) : « Il nous a manqué beaucoup de choses. Je suis déçu, très déçu parce qu’on a raté notre match. On est tombé contre une équipe de Nantes beaucoup trop forte. On s’est fait bouger, bousculer dans tous les sens, et donc on ne discute pas de leur victoire ce soir. Concernant Jimmy Briand, il a ressenti une douleur musculaire samedi soir, au niveau du quadriceps, et on n’a donc pas voulu prendre de risque ».