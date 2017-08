EAG : Kombouaré se voit déjà taper le PSG de Neymar

Dans : EAG, PSG, Ligue 1.

La LFP ayant homologué son contrat ce vendredi, Neymar pourra faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain à Guingamp dimanche soir.

Pour le club de la capitale, c’est évidemment une excellente nouvelle. Mais qu’en pense le pensionnaire du Roudourou ? Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Antoine Kombouaré n’est pas du genre à trembler. Au contraire, l’ancien coach parisien, ravi d’être confronté à un tel défi, imagine déjà le plaisir d’une victoire de prestige face au Paris de Neymar.

« Nous, on est surtout très fier, très heureux d'affronter le PSG tout simplement. Avec ou sans lui, en ce qui nous concerne, il faudra faire un grand match. Et en tout cas jouer ce match pour le gagner. C'est dans cet esprit que l'on s'est préparé, a annoncé le technicien. Si Neymar est là, tant mieux pour le spectacle, pour les supporters, pour les gens qui ont envie de le voir jouer. »

Kombouaré rêve d’un succès « retentissant »

« Il est là, c'est une difficulté supplémentaire, c'est un atout supplémentaire pour le PSG. Pour nous, ça risque d'être encore plus compliqué mais on sera prêt, a-t-il prévenu. Pour nous, c'est une motivation bien supérieure. C'est l'envie de faire encore plus parce qu'on sait qu'en gagnant contre le PSG avec Neymar, ça sera encore plus retentissant. Quand on est compétiteur, on préfère affronter les meilleurs joueurs. » Cavani, Di Maria, Verratti, Neymar… Kombouaré sera servi !