EAG : Kombouaré regrette une nouvelle erreur d'arbitrage

Antoine Kombouaré (coach de l’EA Guingamp après la défaite contre l’OM) : « Ce qui n'a pas marché c'est notre manque d'efficacité offensive et défensive, on a eu des possibilités d'ouvrir le score, et surtout le premier but est entaché d'un hors-jeu. Tous les week-ends, en ce moment, les décisions d'arbitrage nous pénalisent. On manque aussi de fraîcheur et peut-être de détermination. La répétition des matches et aussi les défaites alourdissent les jambes. Il faut faire le dos rond, en ce moment ça ne bascule pas du bon côté, il faut finir de la meilleure des façons contre Lyon samedi ces deux semaines à cinq matches, il faut recharger les batteries.»