Dans : EAG, Ligue 1, TFC.

Antoine Kombouaré (entraîneur de l’EA Guingamp après la victoire contre le TFC) : « On était revanchard, avec la défaite à l'aller que je n'avais pas aimée du tout. C'est une énorme performance aujourd'hui et c'est une victoire amplement méritée. Je ne m'attendais pas à ce genre de performance. La semaine de travail pour moi n'a pas été comme je le souhaitais. Ça a été un match très compliqué. On est tombé sur un bon Lafont. Avec leur attaque de feu, il fallait être solide. Et il fallait jouer, c'est ce qu'on a fait. J'ai beaucoup aimé. L'objectif que l'on s'est fixé avec les joueurs, c'est d'aller chercher une septième place. C'est une très belle fin de saison qui nous attend. Comme on sait à Guingamp que la Coupe de France nous tient à coeur, il va falloir arracher la qualification à Angers (...) Mon embrouille avec Dupraz ? Je n'aime pas qu'on fasse le mariole, si on veut s'expliquer on le fait dans un bureau, pas comme ça. »