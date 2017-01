EAG : Kombouaré est plus frustré que déçu

Dans : EAG, Coupe de la Ligue, Coupe.

« Antoine Kombouaré (coach de l’EA Guingamp après l’élimination à Bordeaux) : « Je ne suis pas déçu car, quand vous prenez trois buts, c'est impossible de gagner un match. Je suis frustré car on fait l'entame que l'on souhaitait, qu'on rêvait, d'aller de l'avant, de poser des problèmes à cette défense, les faire plier, et on ouvre le score logiquement. Et bizarrement, on a arrêté de jouer, à croire qu'on s'est contenté de mener au score et croire que le match était fini (…)Même si on a une balle de 2-0. Derrière, il y a eu beaucoup de largesses défensives, d'erreurs techniques. Mentalement on n'y était pas, et quand on n'est pas concentrés, vous faites des cadeaux, à l'image du troisième but. Bravo à Bordeaux, on va leur souhaiter bonne chance pour la suite et nous on va retourner à nos chères études. Faut pas croire que l'on a franchi les paliers, c'est une bonne piqûre de rappel, un avertissement. On va se servir de ce match, j'attends mes joueurs au tournant dès le prochain match pour tout de suite rectifier le tir et rebondir.»