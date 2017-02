EAG : Kombouaré a assommé « une très belle équipe de l'OL »

Dans : EAG, Ligue 1, OL.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la victoire contre l'OL (2-1) : « Quand on joue de cette façon, avec autant d'envie, peu d'équipes peuvent nous résister. Mais il fallait répondre mentalement, et cela a été le cas puisque les joueurs ont été capables d’élever leur niveau. Et cette victoire est d'autant plus méritante et belle quand on sait que Lyon a fait un bon match. On a arraché cette victoire dans la difficulté contre une très belle équipe de l'OL. L'attaque lyonnaise peut faire mouche à chaque moment. On a eu des soucis pour l'emporter, surtout avec ce scénario compliqué et l'ouverture du score de Lacazette ».