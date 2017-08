EAG : Guingamp refuse d’éclipser Neymar au Roudourou

Dans : EAG, PSG, Ligue 1.

Toujours dans l’attente du certificat international de transfert (CIT) pour Neymar, le Paris Saint-Germain ne sait pas si le Brésilien sera qualifié pour affronter Guingamp dimanche soir.

De son côté, le club breton attend aussi l’arrivée de ce document avec impatience. Et pour cause, l’EAG serait ravi de voir la nouvelle star de Ligue 1 faire ses premiers pas au Roudourou. Même le président Bertrand Desplat se prépare à accueillir l’ancien Blaugrana du mieux possible, et surtout sans lui faire de l’ombre.

« Il s'agit d'abord de rappeler que la star de cette soirée devrait être Neymar, a souligné le dirigeant interrogé par Le Télégramme. J'emploie volontairement le conditionnel car il existe encore une forme d'incertitude. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas ou voler la vedette à celui qui la mérite. L'idée est donc d'accueillir dans d'excellentes conditions, notamment de fair-play, cette grande équipe et ce grand joueur. »

Une belle pub pour Guingamp

« C'est aussi de montrer, à ceux que ça intéresse, que le club a bien progressé, la qualité de nos installations, celle de la pelouse... Surtout, il faudra démontrer qu'au-delà des questions financières, il y a des valeurs humaines qui suffisent parfois pour triompher », a ajouté Desplat qui, malgré tout son respect pour les Parisiens, rêve d’être le premier à provoquer la chute du Paris de Neymar.