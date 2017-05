EAG : Guingamp dépasse les 15.000 supporters actionnaires !

Dans : EAG, Ligue 1.

Dans un procédé unique en France pour un club professionnel, l’En Avant Guingamp avait ouvert son capital à ses actionnaires au début de l’année. La souscription a pris fin il y a deux semaines et le compte est tombé. 15.202 personnes sont devenus des « Kalons » (cœur en breton) en déboursant 40 euros afin de faire partie de l’association « Le club des Kalons de l’EAG ». Ces 15.202 membres vont prochainement se réunir en assemblée générale afin d’élire un président et un bureau directeur, avec pour finalité d'investir dans l’achat de parts du club de l’En Avant Guingamp. Les supporters auront donc leur mot à dire lors des assemblées générales du club breton, et auront aussi la gestion des associations caritatives qui en dépendent. Pour mémoire, la population de Guingamp est de 7.000 habitants…