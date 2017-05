EAG : Guingamp a remis la marche avant, AK apprécie

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de l’En-Avant Guingamp après le carton contre Dijon qui remet l’EAG dans Top 10) : « Je suis fier car on était dans le dur avec trois défaites et sept buts encaissés. Je félicite les joueurs car on est tombé sur une belle équipe de Dijon, qui va de l’avant et qui se procure des situations. On a marqué à de bons moments. Le deuxième but nous a permis de casser l’élan des Dijonnais et nous a fait beaucoup de bien. C’est la récompense de tous nos efforts. »