EAG : Bodmer arrive à Guingamp

Dans : EAG, Mercato.

Les discussions ont porté leur fruit entre l’En Avant Guingamp et Mathieu Bodmer, si bien que le joueur actuellement libre de tout contrat va poser ses valises dans le club breton. L’ancien parisien, stéphanois, niçois, lillois et caennais passe ce lundi sa visite médicale préalable à la signature de son contrat, annonce L'Equipe. Il avait été libéré par Nice, et avait été tout proche de s’engager à Brest au début du mois de janvier.