EAG : 80.000 demandes de tickets pour le PSG de Neymar !

Dans : EAG, Ligue 1, PSG.

A ceux qui doutent d'un effet Neymar sur la Ligue 1, les dirigeants guingampais peuvent désormais répondre que non seulement le PSG attire du monde, mais avec la star brésilienne cet engouement est devenu hallucinant. Car même si on ne savait pas encore si Neymar allait être qualifié pour ce Guingamp-PSG de dimanche soir au moment de la vente des billets, la demande de tickets a battu tous les records. « D’habitude, avec la réception du PSG, on pourrait remplir une enceinte de 40.000 places. Cette fois, on a eu 80.000 demandes », a expliqué un dirigeant de l’En-Avant Guingamp dans Le Parisien et il est impossible de trouver une chambre libre dans un hôtel à moins de 40km de la ville.

Et du côté des joueurs guingampais, l'attente est également énorme. « La rencontre va être suivie dans le monde entier. On fait du foot pour jouer ce genre de match ! », confie Lucas Deaux, le milieu de l’EAG, qui sait que la venue de Neymar au Roudourou, pour son premier match avec le Paris Saint-Germain, est un événement considérable sur la planète football. Alors oui, rien que pour cela Neymar change la face du football français, qu'on aime ou pas le PSG.