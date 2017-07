Officiel : Benjamin Jeannot quitte Lorient pour Dijon

Dans : Dijon, Mercato, Ligue 1, Lorient, Ligue 2.

Le club de Dijon a officialisé mercredi après-midi l'accord trouvé avec Lorient pour le transfert de Benjamin Jeannot. « Benjamin Jeannot (25 ans) vient renforcer le secteur offensif dijonnais ! Le DFCO et le FC Lorient ont conclu un accord de principe pour le transfert de cet attaquant, auteur de 14 buts en Ligue 1 sous le maillot des Merlus. International français dans toutes les catégories de jeunes jusqu’aux Espoirs (31 sélections), Benjamin Jeannot (1m83, 75 kg) a joué 160 matchs de championnat au niveau professionnel (68 en Ligue 2, 92 en Ligue 1) sous les couleurs de Nancy, Châteauroux et Lorient. Il s’agit donc d’une cinquième recrue possédant une expérience intéressante du haut niveau. La signature de Benjamin Jeannot au DFCO sera officielle après que le joueur aura satisfait à la visite médicale et signé son contrat », indique le club de Dijon.