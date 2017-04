Dijon : Dall'Oglio estime avoir battu l'OM

Dans : Dijon, Ligue 1, OM.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après le match nul contre l'OM (1-1) : « Ce nul fait presque office de victoire. Tous les points sont importants, mais celui-là est énorme. On avait besoin de se rassurer aussi sur les attitudes, la discipline tactique, l'engagement de tous les joueurs. On avait besoin de jouer regroupé, cela fait un bout de temps qu'on y travaille, cela ne nous avait pas réussi les derniers matchs, mais on ne prend pas énormément de buts. Ça fait du bien d'avoir un match référence à Marseille, qui était assez intraitable jusqu'à présent ici avec les petites équipes. Je pense qu'on les a gênés, on a réussi quelques attaques placées, il nous a manqué un peu de finition, on aurait pu gagner cela n'aurait pas été un scandale. On avait besoin de trouver une dynamique pour ce sprint final, il faut finir en tête de ce groupe de quatre, cinq équipes, je suis rassuré par ce point, mais aussi par le comportement collectif ».