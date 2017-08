Dijon : Dall'Oglio détruit sa défense et demande une recrue

Dans : Dijon, Ligue 1, Mercato.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après la défaite contre Monaco (1-4) : « Nous avons bien aidé Monaco avec notre négligence défensive. Nous encaissons trois buts sur coups de pied arrêtés, qui est un des points forts de Monaco. Être défenseur, c'est faire preuve d'attention, de rigueur, de concentration... J'avais déjà constaté des problèmes à ce niveau-là lors des matchs amicaux. Quand on prend un but au bout de deux minutes, face à un tel adversaire, et qu'on commet une erreur de marquage sur le second but, on hypothèque vite les rares chances qu'on a. Il y a eu beaucoup trop de laxisme dans le marquage. Il va donc falloir recruter un défenseur central car nous avons perdu Lautoa pour plusieurs mois. Devant, nous manquons de puissance, même si nous avons eu des occasions. Deux de nos attaquants étaient absents (Jeannot et Tavares). La priorité, c'est un défenseur central. C'est le secteur à améliorer en priorité ».