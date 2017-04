Dijon : Cédric Carrasso a écoeuré Dall’Oglio

Dans : Dijon, Ligue 1, Bordeaux.

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de Dijon, après le nul contre Bordeaux (0-0) : « Il n’y a pas eu de but, mais il y a quand même eu du spectacle. Il y a eu pas mal d’occasions, et je pense que les Girondins peuvent remercier leur gardien de but. Il nous a manqué ce brin de finition et de chance à un moment donné pour la mettre au fond. J’ai trouvé que c’était un très bon match. Le maintien ? On sait que cela va se jouer certainement sur le dernier match. C’est très serré, et les trois points nous auraient fait du bien quand même. Le regret, il est là. Que demander de plus aux joueurs ? Ils ont fait un match solide et sérieux car on ne prend pas de but. On a des occasions. Il manque trois fois rien. C’est rageant car avec les deux points de plus, ça aurait été super », a-t-il déclaré sur beIN Sports.