Dijon : Attention, « la saison n'est pas terminée » crie Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après la victoire contre Nancy (2-0) : « C'est une victoire très importante, mais ce n'est pas encore fini. On a encore un match à disputer à Toulouse, et il faut bien finir la saison. Je suis très fier de ce qu'a accompli mon équipe, après son match manqué à Guingamp samedi dernier. L'équipe a été solide défensivement, le milieu de terrain a respecté les consignes et nous avons été efficaces. Il y a eu beaucoup d'engagement, de détermination. Il fallait gagner et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Mais je le répète, la saison n'est pas terminée ».