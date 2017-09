DFCO : Une défense light, Dijon commence à trembler

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (entraîneur de Dijon après la défaite à Caen) : « Je suis très déçu, je pense qu’on peut faire largement. Je suis déçu par le match, notamment la deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup de manques, à tous les niveaux. Des difficultés à garder le ballon. Et défensivement, un peu light, c’est ce qui m’ennuie. Au niveau de l’équipe, au niveau défensif, il faut qu’on arrive à se rassurer. Qu’on arrête de prendre des buts et de concéder autant d’occasions. C’est impressionnant. Je pense que notre principal ennemi en ce moment, c’est nous. On se met dans des situations très difficiles. Après, il faut remonter ces situations. Déjà que les matches sont compliqués, parce qu’il y a un adversaire de qualité. Derrière, on doit mieux faire que ça, c’est clair »