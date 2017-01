DFCO : Pour les buts, Dijon attend le dégel

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio, entraineur de Dijon, après le match nul 0-0 face à Lille : « D’abord, je suis assez admiratif de ce qu'ont fait les joueurs des deux équipes, qui ont toujours essayé de faire du jeu sur une pelouse compliquée. Quant au résultat, il me semble logique. Dijon et Lille ont eu des temps forts et des temps faibles. Le LOSC a bien débuté, en se procurant plusieurs occasions. Nous avons eu aussi l'opportunité de marquer, notamment en seconde période. J'aurais aimé que nous exploitions mieux les coups de pied arrêtés de Marvin Martin. En ce qui le concerne, il a fait une heure intéressante. Il a apporté sa qualité de passe. C'est positif, surtout avec ces conditions de jeu. Il a juste besoin de rythme ».