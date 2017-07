DFCO : Pour Diony, Dijon demande 10 ME à l’ASSE

Dans : Dijon, Mercato, ASSE.

Voilà une information qui va certainement encore plus déprimer les supporters stéphanois. Solide et surtout rapide, Loïs Diony attirait beaucoup les recruteurs de l’ASSE, qui voulaient en faire le complément de Robert Béric en pointe.

Les discussions, déjà difficiles ces derniers jours, risquent de s’ensiler. En effet, sur So Foot, Olivier Delcourt a annoncé le tarif, et ce n’est clairement pas l’heure des soldes en Bourgogne. « Il ne partira pas à moins de 10 millions d’euros », a prévenu le président de Dijon, qui a déjà su se montrer très ferme en empêchant le transfert de Baptiste Reynet à Montpellier la semaine dernière. L’ASSE, qui espérait parvenir à obtenir Diony pour une somme proche de 6 ME, va devoir faire un gros effort, ou changer de cible. Ce sera surement la deuxième solution, car des clubs anglais pourraient ne pas être rebutés par cette demande dijonnaise, le jeu plutôt physique de Diony ayant séduit Brighton, promu en Premier League, et Birmingham, qui évolue en D2 anglaise.