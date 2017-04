DFCO : Dijon s'est fait avoir comme un bleu face à Bastia

Dans : Dijon, Ligue 1, Bastia.

Olivier Dall'Oglio, entraineur de Dijon, après la défaite à domicile 1-2 face à Bastia : « Je suis très déçu par le résultat. Je regrette le manque de concentration car je savais que l’on allait avoir le ballon et que l’on risquait les contres. On n’a pas été assez rigoureux, à l’image du deuxième but. L’enjeu a peut-être pesé et des garçons ne sont pas très bien en ce moment et pèsent moins. Mon équipe a été trop brouillonne et pas assez réfléchie. On n’est pas condamné ».