DFCO : Dijon l'avoue, jouer contre le PSG c'est usant

Dans : Dijon, Ligue 1, PSG.

Cédric Varrault (capitaine de Dijon après la défaite contre le Paris SG) : « On sait très bien que l’on ne joue pas dans la même catégorie qu’eux. Il y a de très bons joueurs en face. Ils nous usent beaucoup et, à la fin, on prend ces deux buts. On a joué le coup à fond, mais c’est dommage que l’on n’ait pas pu tenir un peu plus longtemps. »