DFCO : Dall'Oglio siffle la fin du cache-cache à Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après la défaite contre l'ASSE (0-1) : « C'est une mauvaise opération à tous les niveaux, que ce soit sur le résultat et la manière. La première période a été très décevante. Nous avons beaucoup de regrets sur le but que nous concédons. Nous nous sommes faits bouger par rapport à la puissance de Saint-Etienne. On veut jouer tout en puissance alors qu'il faudrait parfois jouer différemment. Nos mouvements offensifs ne sont pas assez bons. Il y a aussi un problème de complicité que l'on cherche, mais que nous ne trouvons pas. Nous entrons dans le sprint final et nous avons besoin d'être présents et non pas de nous cacher. Ce n'est pas le moment d'avoir des craintes. Je sens de la timidité. Lorient s'est relancé en gagnant à Nancy et cela change des choses dans la course au maintien qui se jouera sur peu de choses. Je râle car je pense que nous avons d'autres arguments que ceux démontrés ce dimanche. Il faut se lâcher plus que cela, être plus mature. Le maintien se jouera sur ces aspects. Il y a encore plein de bons matchs à vivre ».