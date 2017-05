SMC : Patrice Garande met les choses au clair pour son avenir

Dans : SMC, Ligue 1.

En chute libre dans cette deuxième partie de saison, le SM Caen est allé chercher un succès aussi précieux qu’improbable sur la pelouse de Toulouse samedi dernier. Résultat, les Normands soufflent un bon coup, car si le maintien n’est pas encore assuré, ils ont désormais les cartes en mains pour aller le chercher. Cible de nombreuses critiques de la part des suiveurs de Malherbe, Patrice Garande a pu compter sur le soutien de son président pour tenir le cap. De quoi lui donner un gros capital confiance quand il est question de son avenir. L’ancien buteur de l’AJ Auxerre et de l’AS Saint-Etienne se voit continuer à Caen la saison prochaine, en Ligue 1 bien sûr.

« On est dans un milieu où il y a toujours des rumeurs. La réalité c’est que, déjà, je ne me projette pas, j’ai un objectif et une mission, c’est de gagner le match de dimanche et de laisser le Stade Malherbe en Ligue 1. C’est la première chose. Et derrière, j’ai un an de contrat. Quand je dis ça, j’ai un président, il y a des actionnaires, il y a des gens au club. Une fois les objectifs atteints ces gens-là vont discuter entre eux et ils vont essayer de voir quelle est la meilleure possibilité et solution pour le club. Je n’ai pas de doutes sur le fait que l’on sera encore en Ligue 1 la saison prochaine. Mais si on veut poursuivre dans l’évolution de ce club, il y a des choses à faire, à changer, à améliorer… Dans ma tête je ne me vois pas ne pas être intégré à ça. Au moment où l’on se parle je suis entraineur du Stade Malherbe de Caen et je serai encore entraineur la saison prochaine », a confié à Infosport + un Patrice Garande qui avoue tout de même avoir eu de sérieux doutes cette saison quand son équipe était au fond du trou.