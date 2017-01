SMC : Mounier et Bologne choisissent Caen plutôt que l'OL et Nice

Dans : SMC, Mercato, Serie A, OL, OGCN.

En quête d'un renfort offensif, le Stade Malherbe de Caen pourrait avoir trouvé une bonne pioche en Serie A. Selon Mercato365, les dirigeants normands auraient trouvé un accord avec leurs homologues de Bologne afin d'obtenir le prêt d'Anthony Mounier.

Alors que l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, deux clubs déjà fréquentés par Mounier, s'étaient renseignés, Caen se serait montré le plus rapide à conclure un accord avec la formation italienne. A priori, le contrat sera finalisé lorsque le SMC et Bologne auront trouvé les conditions exactes de ce prêt, Malherbe souhaitant avoir une option d'achat sur le joueur de 29 ans formé à l'Olympique Lyonnais, ce que n'a pas encore accepté Bologne. Néanmoins, le deal parait acquis entre les deux clubs et un an et demi après avoir quitté Montpellier pour le club de Serie A, Anthony Mounier devrait retrouver la Ligue 1. Si cela se faisait rapidement, l'ailier pourrait jouer son premier match de Championnat le dimanche 15 janvier contre....l'OL à D'Ornano.