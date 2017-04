SMC : Garande est fatigué, mais il n'a pas plus de matelas

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraineur de Caen, après la défaite 1-0 à Lorient : « On ne peut pas jouer des matches, dans notre situation, comme on vient de les jouer... Je suis en colère, très en colère. Je leur ai fait savoir, aux joueurs, à la mi-temps. La première période n'est pas digne d'une équipe qui cherche à se sauver. On peut dire qu'on a eu une petite réaction en seconde période. Mais on ne gagnera pas des matches en jouant comme ça. C'est une surprise pour moi. Mais le constat que je fais est qu'on n'est pas capable d'aller chercher les choses. On n'a pas été surpris par cette équipe de Lorient. On savait qu'elle allait être requinquée après sa victoire à Nancy et qu'elle pouvait revenir à leur hauteur si elle nous battait. Nous, on a toujours ce petit matelas. Mais si on continue comme ça, il va vite fondre. Quand il y a l'état d'esprit, on arrive à faire de belles choses comme Saint-Etienne, Nice... Ce genre de comportements me fatigue »