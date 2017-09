SMC : Facebook, Youtube, Transfermarkt, voilà comment Jan Repas a dit oui à Caen

Dans : SMC, Ligue 1.

Recruté lors du récent mercato par le Stade Malherbe de Caen, Jan Repas a été autorisé par le club normand à jouer les deux matches d'Europa League de son ancien club, Domzale, contre l'OM. Mais le milieu international slovène de Caen est désormais arrivé en Normandie et contre toute attente il était même titulaire samedi dernier contre Dijon. Evoquant sur le site officiel du SMC sa signature à Malherbe, Jan Repas ne cache pas qu'il ne savait pas réellement beaucoup de choses sur sa future équipe. Mais il a vite utilisé les atouts modernes afin d'en savoir plus.

« Si je connaissais le Stade Malherbe de Caen ? Non, pas spécialement. Mais à partir du moment où le club est rentré en contact avec moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sur Transfermarkt... J'ai regardé des vidéos. J'ai posé des questions pour avoir des informations. J'ai discuté avec d'autres joueurs slovènes qui ont évolué en France auparavant, ils m'ont tous dit que ce serait une bonne chose pour ma carrière de venir ici. J'étais déjà en contact avec Benjamin Morel sur Facebook. Il m'a dit beaucoup de bien du club. On va se voir prochainement. Pour un premier départ à l'étranger, Caen me semble être la destination idéale. Bien sûr, je vais avoir besoin d'un temps d'adaptation », a confié le milieu offensif de 20 ans, sur lequel Patrice Garande fonde de gros espoirs.