SMC : Caen régale (enfin) ses supporters

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la victoire à domicile contre Metz, la première après sept défaites consécutives dans son stade) : « C’est une victoire logique, même si par moments on aurait pu avoir plus de maîtrise ou être un peu plus efficace. Je suis surtout content de l'état d'esprit, y compris des remplaçants. On aurait pu marquer plus tôt, après il n'y a plus eu assez de décalages sur les côtés, où on manquait de solutions avec plusieurs absences sur blessures. En passant avec un milieu à trois sur le fin de match, on a retrouvé un peu plus de percussion et d'animation sur les côtés. Les victoires amènent plus de sérénité, de confiance. On a une ligne directrice, cela valide le travail des joueurs car il y a aussi beaucoup d'investissement au cours de la semaine. J'espère que ces performances vont nous conforter, après on a gagné que deux matches. On pourra faire un premier petit bilan fin septembre pour voir où on en est. »