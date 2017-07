SMC : Caen présente ses nouveaux maillots 2017-2018

Dans : SMC, Ligue 1.

C'est ce vendredi soir que le Stade Malherbe de Caen a présenté ses maillots 2017-2018 à l'occasion d'une petite cérémonie organisée au stade Michel d'Ornano. Umbro, l'équipementier du SMC n'a pas révolutionné le genre, mais ce n'était pas non plus le but.

« Réalisé sur-mesure, le nouveau maillot home du Stade Malherbe pour la saison 2017-2018 réunit sous le même étendard les joueurs et les supporters caennais. Ils arboreront fièrement les couleurs traditionnelles du club : le bleu et le rouge. On retrouve sur ce maillot la représentation moderne de la "Umbro Diamond Tape" ; un élément de design qui faisait déjà partie des kits iconiques de la marque il y a quelques décennies. Traitée en ton/ton au niveau des épaules, cette "Umbro Diamond Tape" remet au goût du jour une version moderne de cette signature historique. Les bandes verticales rouges - un élément identitaire fort du club normand - sont présentes sur l'avant du maillot et sur les flancs avec des dimensions proportionnées pour un style raffiné et élégant : la couleur bleue étant dominante sur le reste du produit. On retrouve également la mention "Normands et Conquérants" au dos du maillot. Le Stade Malherbe est aussi particulièrement mis en avant à travers son blason grâce à l'utilisation d'un badge PVC en relief. Le logo Umbro en relief ainsi que l'ensemble des sponsors sont apposés de couleur blanche », a explique l’équipementier.