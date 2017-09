SMC : Caen prend un rouge et voit la vie en rose

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la victoire contre Dijon) : « Même si on avait fait une bonne entame, on a ensuite un peu trop reculé en première période. On a laissé beaucoup trop d'espaces à cette équipe de Dijon. A la mi-temps, on s'est dit qu'il ne fallait pas jouer aussi bas, aller les chercher plus haut comme sur nos derniers matches, ne pas avoir peur de jouer. Paradoxalement, c'est quand on prend ce carton rouge sévère qu'on arrive à faire la différence au mental. On ne peut pas dire qu'on a réalisé un grand match, mais on a montré d'autres vertus. Comme je le dis souvent aux joueurs, quand il y a cet état d'esprit-là, il y a la réussite au bout. »