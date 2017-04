SMC : Caen prend son point et apprécie

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après le nul arraché à Metz) : « Les garçons ont livré le match qu'il fallait et ils sont récompensés à la fin. Les joueurs ont montré qu'ils ne lâchaient rien. Pour atteindre notre objectif, chaque point va compter. Surtout que ce soir, tous nos concurrents directs ont perdu. On a réalisé une bonne première période. A mon sens, on aurait dû marquer. En seconde mi-temps, on a commencé à reculer, à multiplier les fautes et a concédé des coups de pied arrêtés. Le point noir de la soirée, c'est que j'ai encore perdu un joueur. Vu comment Romain (Genevois) s'est arrêté, sa saison est vraisemblablement finie. »