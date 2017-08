SMC : Caen offre trois points, Malherbe est toujours sympa

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (Entraîneur de Caen après la défaite à Montpellier) : « Encore une fois, on prend un but que l’on donne, sur une erreur technique. Il y a des choses intéressantes mais à l’arrivée, on a perdu. Jusqu’au but, en seconde période, c’était pas mal (...) On voulait avancer sur l’adversaire, leur poser des problèmes. On tirait pas trop mal les coups de pieds arrêtés. Le match était cohérent, jusqu’à ce qu’on prenne le but. On a fait des changements pour apporter de la fraîcheur, mais dès qu’on prend un but, ça devient difficile. C’est rageant de prendre le but au moment où on a la maitrise du match. Les joueurs ont fait le maximum, mais il faut travailler sur l’aspect technique, sur la concentration et ces petits détails qui font basculer un match. J’ai beaucoup de regrets par rapport à ça. L’hommage à Loulou ? C’était plus perturbant pour Montpellier que pour nous. J’ai connu Loulou personnellement, ça m’a touché, je sais que Rémy Vercoutre était touché aussi. Mais un impact sur les joueurs ? Je ne pense pas. »