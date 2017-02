Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la victoire à Saint-Etienne) : « Depuis le temps qu'on coure après cette deuxième victoire consécutive. Surtout ici, dans un endroit toujours très particulier. Ça doit nous donner encore plus de confiance pour la suite. Nous avons été très performants défensivement. Offensivement, on peut faire beaucoup mieux. L'investissement des joueurs a été irréprochable. On a affiché le comportement d'une équipe qui ne veut pas mourir. Quatre points d'avance sur la place de barragiste, c'est à la fois beaucoup et rien. Aucun match ne comptera pour du beurre jusqu'à la dernière journée. »