SMC : Caen n'a rien volé à Lille, Garande a apprécié

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la victoire à Lille) : « On a perdu deux joueurs sur blessure, c’est le point noir de ce match. Mais ce résultat positif valorise les efforts faits par les joueurs (...) Contre Saint-Etienne on avait fait un bon match sans être récompensé. Aujourd’hui, on a encore été meilleur, on a joué avec beaucoup d’intelligence. Les joueurs ont fait preuve de sérénité, malgré les blessures et les changements que cela a engendrés. On n’a pas senti une équipe perturbé et les joueurs qui sont entrés ont été au niveau. Avant match on s’était dit qu’il ne fallait pas paniquer, malgré nos deux défaites en deux matches, et cela a été respecté. Sur l’ensemble du match, la victoire est méritée. On avait l’idée de mettre Rodelin plus prêt de Santini, ça a été intéressant (…) Notre plan a bien fonctionné. C’est une soirée plutôt intéressante. »