SMC : Caen est malade à l'extérieur, Garande ne comprend pas

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la défaite à Nantes (1-0) : « Nous n'arrivons pas à reproduire à l'extérieur les prestations que nous faisons à domicile... Il y a eu trop de déchet en première mi-temps, et pas assez d'engagement. Nous n'avons pas eu beaucoup d'opportunités, mais quelques-unes. Mais je le répète, il y a eu trop de déchet, pas assez de percussion et de rage. Mais même en état dans cet état, on prend un but sur une énième perte de balle au milieu... on aurait dû savoir au moins garder le 0-0. Ça nous met dans une situation qui nous oblige à jouer avec plus de pression à domicile ».