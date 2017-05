SMC : Caen est fier, et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé

Dans : SMC, Ligue 1.

Julien Féret (milieu de terrain du SM Caen après la victoire à Toulouse) : « Cette victoire, on l'attendait depuis longtemps. Ce n'est probablement pas la plus belle, mais c'est la plus importante car on en avait vraiment besoin. Ce soir, même si rien n'est gagné, on peut être fiers de nous. On a vu une équipe soudée, il y a beaucoup d'espoirs pour la suite. En deuxième période, on a profité des espaces laissés, Ivan (Santini), il ne lui faut pas 50 occasions pour marquer et ça fait la différence contre Toulouse. On va en profiter un peu, et on va se concentrer sur le match de Rennes, maintenant. »