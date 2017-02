SMC : Caen bénit le dieu Vercoutre

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la victoire à Guingamp, la première de la saison à l'extérieur) : « Cette victoire valide et concrétise l'investissement dans ce match. Marquer comme ça à la fin, témoigne de la volonté d'aller chercher les choses. C'est très intéressant. Dans ma tête, je me suis fixé jusqu'au match de Nancy. Si on prend un maximum de points jusque là et qu'on bat Nancy, on peu basculer du bon côté. Rémy Vercoutre, déjà à Bastia, il nous maintient dans le match. Ce soir, il réalise trois ou quatre arrêts décisifs. C'est le garant de notre état d'esprit. »