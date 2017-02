SMC : Caen a fait ski pouvait...

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la défaite à Dijon sur un terrain enneigé) : « On a fait notre match. Ce n'était pas du tout comme contre Bordeaux. On a manqué d'efficacité. Sur le but qu'on encaisse, on a fait une erreur sur le plan défensif au niveau des couvertures et des fermetures. Ce sont des détails qui ont leur importance. Avoir une semaine de travail complète avant Lille, ce qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, va nous permettre de corriger deux-trois petites choses. Dans des conditions comme ça, c'est difficile quand on encaisse le premier but. Les deux équipes ont essayé de produire du jeu et je peux vous dire que ce n'était pas évident (...) Le championnat est encore long, et croyez-moi ou non, mais je ne regarde pas le classement... »