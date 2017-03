SMC : Caen a bien joué, dommage ça ne rapporte aucun point

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la défaite face au SCO avant d’affronter Nice et Monaco): « J’ai envie de retenir la réaction, l’envie d’aller chercher l’égalisation, l’état d’esprit. C’est la base, c’est ultra positif mais ça ne nous donne pas les points. Ce n’est pas le scénario qu’on avait imaginé. On n’a pas le temps de se lamenter, il faut analyser puis passer à la préparation du match de Nice. Tant qu’on aura cet état d’esprit, je suis persuadé qu’on va y arriver. Mais on doit gommer ces erreurs. Les deux premiers buts, on les donne. Ce qui m’inquiète le plus, c’est que j’ai encore perdu des joueurs. Jonathan Delaplace devrait être absent 15 jours voire trois semaines. C’est difficile au niveau de l’effectif. »