SMC : Bodmer confirme qu'il veut revenir à Caen

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Dévoilé il y a quelques jours, le désir de Mathieu Bodmer de revenir à Caen, son club formateur, à l'occasion de ce mercato d'hiver n'est pas vain. Le joueur de l'OGC Nice l'a confié à Ouest-France, il attend désormais un signe de l'équipe normande pour débarquer sur les hauteurs de Venoix. Mais Mathieu Bodmer admet que pour l'instant, il n'y a rien de fait du tout entre Malherbe et lui.

« Pour l’instant, je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit au club, même si tout le monde pense que je suis en route vers Caen, comme j’ai pu le lire (rires). Ai-je envie de revenir ? C’est un autre problème. Pour revenir, il faut que tout le monde soit d’accord. Mais si on ne me contacte pas, ça va être compliqué. Si j’attends un signe de Caen ? Oui. Mais est-ce que mon profil les intéresse ? Je sais que pour les anciens qui sont revenus, ça ne s’est pas toujours très bien passé, notamment les derniers en date. Ce n’est jamais évident de revenir dans son club formateur, je me mets à la place des dirigeants… Après, c’est leur choix. S’ils m’appellent, tant mieux. S’ils ne m’appellent pas, j’irai autre part voir ce qui s’offre à moi. S’ils sont intéressés, ils ont mon numéro et ils sauront m’appeler », a confié, dans le quotidien régional, Mathieu Bodmer, qui a eu un bon de sortie de la part des dirigeants azuréens.